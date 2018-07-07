Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Мира в третий раз в истории

В рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Англии победила Швецию и вышла в полуфинал турнира.

Как сообщает Opta, команда "трёх львов" добралась до этой стадии мундиаля всего в третий раз в истории.

Ранее англичане оказывались в квартете лучших сборных в 1966 и 1990 году. В первом случае они стали чемпионами, а во втором - вылетели в полуфинале.

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