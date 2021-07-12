Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020

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Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020

Фото твиттер сборной Англии

Пресс-служба сборной Англии прокомментировала поражение команды в финальном матче Евро-2020 против Италии.

"Скуадра Адзурра" победила в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

"Это было словно путешествие. Как нацию нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжёлых лет. Этого не должно было случиться, но эта команда только в начале пути. Они будут по-прежнему вызывать чувство гордости как на поле, так и за его пределами", - говорится в заявлении "трёх львов".

Италия стала чемпионом Европы впервые с 1968 года. Англии континентальное первенство не покорялось ни разу в истории.

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