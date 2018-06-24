Сборная Англии забила все три свои мяча на ЧМ-2018 после подач с угловых

Сборная Англии забила все три свои мяча на Чемпионате Мира в России после подач с угловых.

Так, в стартовой игре на турнире против Туниса после розыгрышей с угла поля дважды результативными ударами отличился форвард Харри Кейн. Третий же мяч англичан на ЧМ-2018 после подачи с углового забил в матче с Панамой, который в эти минуты проходит в Нижнем Новгороде, Джон Стоунз.

Напомним, Стоунз открыл счет в игре с Панамой на 8-й минуте игры. | soccernews.ru