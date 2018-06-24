Сборная Аргентина приняла решение по главному тренеру



Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не будет уволен по ходу Чемпионата Мира-2108.

"В этих слухах нет никакой правды", - приводит слова Тапиа A Bola.

Ранее сообщалось, что уволить Сампаоли потребовали футболисты сборной Аргентины после поражения в матче ЧМ-2018 от Хорватии со счетом 0:3.

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