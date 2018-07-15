Сборная Аргентины договорилась об отставке Сампаоли

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Сборная Аргентины договорилась об отставке Сампаоли

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в ближайшее время покинет свой пост.

Как сообщает Todomercadoweb, специалист покинет сборную и получит компенсацию в размере двух миллионов долларов. Его контракт рассчитан до 2022 года.

Напомним, что желание возглавить сборную Аргентины изъявил Диего Марадона.

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