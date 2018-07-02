Сборная Аргентины намерена избавиться от Сампаоли

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) ищет способы расставания с тренером Хорхе Сампаоли.

Как сообщает TNT Sports, стороны пытаются придти к взаимному соглашению. Однако если Сампаоли откажется уходить, то AFA сделает все возможное для аннулирования его контракта.

Отметим, что соглашение Сампаоли рассчитано на пять лет, а он отработал в сборной год и месяц. В случае увольнения, Сампаоли полагается 20 миллионов долларов компенсации.

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