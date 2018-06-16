Сборная Аргентины не сумела победить в стартовом матче Чемпионата Мира впервые с 1990 года

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью со счётом 1:1.

Как сообщает Gracenote Live, "альбиселесте" не сумели победить в стартовой игре Чемпионата Мира впервые с 1990 года.

28 лет назад аргентинцы в дебюте мундиаля уступили сборной Камеруна со счётом 0:1.

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