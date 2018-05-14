Сборная Аргентины объявила предварительную заявку на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил предварительную заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Ромеро, Кабальеро, Гузман, Армани.

Защитники: Меркадо, Сальвио, Отаменди, Маскерано, Песселлья, Фасио, Рохо, Фунес Мори, Тальяфико, Акунья, Ансальди.

Полузащитники: Лансини, Сентурион, Меса, Билья, Писарро, Э. Перес, Банега, Паредес, Ло Сельсо, Батталья, Ди Мария, Павон, П. Перес.

Нападающие: Дибала, Перотти, Месси, Агуэро, Игуаин, Мартинес, Икарди.

Напомним, ранее предварительную заявку на ЧМ объявила Хорватия. | soccernews.ru