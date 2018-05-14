Сборная Аргентины объявила предварительную заявку на Чемпионат Мира

Теги аргентинахорхе сампаоли

Сборная Аргентины объявила предварительную заявку на Чемпионат МираГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил предварительную заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Ромеро, Кабальеро, Гузман, Армани.

Защитники: Меркадо, Сальвио, Отаменди, Маскерано, Песселлья, Фасио, Рохо, Фунес Мори, Тальяфико, Акунья, Ансальди.

Полузащитники: Лансини, Сентурион, Меса, Билья, Писарро, Э. Перес, Банега, Паредес, Ло Сельсо, Батталья, Ди Мария, Павон, П. Перес.

Нападающие: Дибала, Перотти, Месси, Агуэро, Игуаин, Мартинес, Икарди.

Напомним, ранее предварительную заявку на ЧМ объявила Хорватия. | soccernews.ru

комментарии
ГНОМъ

Икарди в заявке. Ахуеть!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов