Сборная Аргентины объявила заявку на июньские матчи отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер Ole/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список из 30 футболистов, которые могут принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Чили и Колумбии.
Матч Аргентина - Чили состоится 4 июня. Поединок Колумбия - Аргентина пройдет 9 июня.
вратари: Агустин Маркезин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла").
защитники: Маркос Акунья ("Севилья"), Лисандро Мартинес ("Аякс"), Науэль Молина ("Удинезе"), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Хуан Фойт ("Вильярреал"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Луис Паломино ("Аталанта"), Херман Пеццелья ("Фиорентина"), Николас Тальяфико ("Аякс").
полузащитники: Лукас Мартинес ("Фиорентина"), Эмулиано Буэндиа ("Норвич"), Анхель Корреа ("Атлетико"), Хоакин Корреа ("Лацио"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Гвидо Родригес ("Бетис"), Николас Домингес ("Болонья"), Лукас Окампос ("Севилья"), Алехандро Гомес ("Севилья"), Эсекиэль Паласиос ("Байер"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Джованни Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Леандро Паредес (ПСЖ).
нападающие: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Лукас Аларио ("Байер"), Лионель Месси ("Барселона"), Анхель Ди Мария (ПСЖ).
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|3
|3
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|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
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|Группа C
|М
|О
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|2
|Дания
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|1
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|М
|О
|1
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|М
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|3
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|О
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