Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки
Фото: Ассоциация футбола Аргентины
Сборная Аргентины опубликовала заявку на Кубок Америки-2021.
Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Огюстен Маршесин.
Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Кварта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Николас Тальяфико, Гонсало Монтель.
Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.
Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.
Соперниками Аргентины по группе станут Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили.
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