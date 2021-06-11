Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки

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Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок АмерикиФото: Ассоциация футбола Аргентины

Сборная Аргентины опубликовала заявку на Кубок Америки-2021.

Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Огюстен Маршесин.

Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Кварта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Николас Тальяфико, Гонсало Монтель.

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.

Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.

Соперниками Аргентины по группе станут Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бородатый занял чужое место в составе.Даже два.Нет Дибалы и Икарди.Снова Лео ставит личные шкурные интересы выше командных и государственных.Мда...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео,ты супер!Е-е-е-е-е-е-е-е О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо

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