Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки.

В составе победителей голы забили нападающие Серхио Агуэро и Пауло Дибала.

Также в этом матче капитан Аргентины Лионель Месси был удален.

Аргентина - Чили - 2:1 (2:0)

Голы: Агуэро, 12 - 1:0, Дибала, 22 - 2:0, Видаль, 59 (с пенальти) - 2:1.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17)

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