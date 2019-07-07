Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Теги аргентиначили

Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки.

В составе победителей голы забили нападающие Серхио Агуэро и Пауло Дибала

Также в этом матче капитан Аргентины Лионель Месси был удален.

Аргентина - Чили - 2:1 (2:0)

Голы: Агуэро, 12 - 1:0, Дибала, 22 - 2:0, Видаль, 59 (с пенальти) - 2:1. 

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17)

Не пропустите: Месси снова без трофея со сборной! Вспоминаем все поражения великого аргентинца в решающих матчах| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 июля

Главные новости дня: 6 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов