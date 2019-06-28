Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в рамках 1/4 финала Кубка Америки.
В составе победителей отметились Лаутаро Мартинес и Джованни Ло Чельсо.
Венесуэла - Аргентина - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес, 10 - 0:1, Ло Чельсо, 74 - 0:2.
Венесуэла - Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.
Аргентина - Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.
Благодаря этой победе сборная Аргентины вышла в полуфинал турнира, в котором встретится с Бразилией. Матч состоится 3 июля и начнется в 03:30 (мск).
А еще: Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
СМИ: игрок "Тоттенхэма" Эриксен ищет дом в Мадриде
-
Голкипер "Оренбурга" Фролов перешел в "Сочи"
-
Сульшер обратился к руководству "МЮ" с просьбой купить Ракитича
-
"Витесс" Слуцкого подписал игрока "Виктории Пльзень"
-
Отец Фелиша рассказал, когда решится вопрос с "Атлетико"
-
2
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки
-
Фалькао может перейти в "Интер Майами"
-
Венгер может стать главным тренером Ниццы
-
Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"
-
1
В "Барселоне" сообщают, что возможное возвращение Неймара в команду не повлияет на трансфер Гризманна
-
1
Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины
-
1
Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"
-
Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом
-
Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
-
Дани Алвес может продолжить карьеру в АПЛ
-
Месси, Агуэро и Паредес - в старте на матч Венесуэлы с Аргентиной
-
Кудряшов - о Евро-2020: "Сборная России минимум до полуфинала может дойти"
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
Гомес продлил контракт с "Уотфордом"