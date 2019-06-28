Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

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Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в рамках 1/4 финала Кубка Америки.

В составе победителей отметились Лаутаро Мартинес и Джованни Ло Чельсо.

Венесуэла - Аргентина - 0:2 (0:1)

Голы: Мартинес, 10 - 0:1, Ло Чельсо, 74 - 0:2.

Венесуэла - Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина - Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

Благодаря этой победе сборная Аргентины вышла в полуфинал турнира, в котором встретится с Бразилией. Матч состоится 3 июля и начнется в 03:30 (мск).

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Комментарии

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Крош
Крош

А что сделал гений?

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Крош
Крош

5 минут прошло и уже 2 минуса.Какой-то идиот специально следит за мной))

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