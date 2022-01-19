Сборная Аргентины огласила заявку на матчи отбора к ЧМ-2022. Месси не попал в состав
Фото: инстаграм сборной Аргентины\Автор неизвестен
Сборная Аргентины огласила заявку на матчи отбора к чемпионату мира-2022 против команд Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).
Голкиперы: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Хуан Муссо ("Аталанта"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Эстебан Андрада ("Монтеррей").
Защитники: Гонсало Монтиель, Маркос Акунья ("Севилья"), Науэль Молина ("Удинезе"), Лукас Мартинес ("Фиорентина"), Херман Песселья ("Бетис"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико ("Аякс").
Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (ПСЖ), Лукас Окампос, Папу Гомес ("Севилья"), Гидо Родригес ("Бетис"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон"), Эмилиано Буэндиа ("Астон Вилла"), Родриго де Пауль ("Атлетико"), Николас Гонсалес ("Фиорентина").
Нападающие: Пауло Дибала ("Ювентус"), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа ("Интер"), Анхель Корреа ("Атлетико"), Хулиан Альварес ("Ривер Плейт").
Отметим, что капитан команды и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не был включен в заявку из-за недавно перенесенного коронавируса. Сейчас форвард восстанавливается от болезни.
Сборная Аргентины уже обеспечила себе участие на ЧМ-2022, в которых пройдет в Катаре с ноября по середину декабря.
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Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа
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|7
|Ланус
|23
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|Ньюэллз Олд Бойз
|23
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|Тальерес де Кордоба
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|23
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