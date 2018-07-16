Сборная Аргентины определилась с приоритетными кандидатами на должность главного тренера

Ассоциация футбола Аргентины определилась с приоритетными кандидатами на должность нового главного тренера сборной страны.

Так, по сведениям Marca, в шорт-лист претендентов на вакантную должность вошли: Матиас Алмейда (без клуба), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Рикардо Гарека (сборная Перу). При этом фаворитом в борьбе за пост наставника "бело-голубых" считается последний.

Напомним, ранее сборную Аргентины покинул Сампаоли. | soccernews.ru