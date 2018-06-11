Сборная Аргентины отменила свою открытую воскресную тренировку в Бронницах

Сборная Аргентины отменила свою открытую для представителей СМИ воскресную тренировку в Бронницах, информирует официальный твиттер команды.

Причиной такого решения тренерского штаба "бело-голубых" стал ливень, который обрушился на город еще в субботу вечером, а продолжился вчерашним утром. Из-за непогоды аргентинцы были вынуждены вместо обычной тренировки провести занятия в тренажерном зале и крытом манеже.

Отметим, что южноамериканская сборная высоко оценила условия, которые были ей предоставлены в Бронницах для подготовки к Чемпионату Мира.

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