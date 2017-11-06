Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе "Открытие Арена.

Она должна была пройти утром 6 ноября.

Команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме, а после обеда проведет тренировку.

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