Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе "Открытие Арена"
Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе "Открытие Арена.
Она должна была пройти утром 6 ноября.
Команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме, а после обеда проведет тренировку.
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