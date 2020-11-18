Сборная Аргентины переиграл Перу, Бразилия обыграла Уругвай в матчах отбора ЧМ-2022

Сборная Аргентины переиграл Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

В другом матче турнира Бразилия оказалась сильнее Уругвая.

Перу - Аргентина - 0:2 (0:2)

Голы: Гонсалес, 17 - 0:1, Мартинес, 28 - 0:2.

Перу: Гальесе, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Абрам, Сантамария, Куэва (Руидиас, 81), Йотун, Флорес (Поло, 70), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Лападула.

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Гомес, 89), Гонсалес (Ди Мария, 72).

Уругвай - Бразилия - 0:2 (0:2)

Голы: Артур, 34 - 0:1, Ришарлисон, 45 - 0:2.

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, Нандес, Торрейра (Арамбарри, 61), Де ла Крус (Х.Родригес, 70), Бентанкур (Б.Родригес, 61), Кавани, Нуньес.

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди, Эвертон Рибейру (Лукас Пакета, 90), Дуглас Луис (Гимарайнс, 90), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70).

После этой встречи сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице, Бразилия - лидер турнира.

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