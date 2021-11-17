Сборная Аргентины поддержала Агуэро (фото)

Фото: инстаграм сборной Аргентины/Автор неизвестен

Футболисты сборной Аргентины перед матчем отборочного турнира чемпионата мира с Бразилией (0:0) поддержали своего соотечественника Серхио Агуэро.

"Держись, Кун, ты справишься", - гласила надпись на постере, который игроки развернули на поле.

Напомним, что 33-летний Агуэро выбыл из строя на несколько месяцев из-за проблем с сердцем. Есть вероятность, что форварду придется завершить карьеру. За сборную Аргентины он провел 101 матч и забил 41 гол.

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