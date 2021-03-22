Сборная Аргентины представила новую форму. Месси поучаствовал в презентации

Фото: твиттер журналиста Роя Немера/Автор неизвестен

Пресс-служба сборной Аргентины провела презентацию новой формы.

Футболка выполнена в традиционном бело-голубом стиле. Экипировку изготовила компания adidas. В презентации принял участие нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

В новой форме сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки-2020, который состоится ближайшим летом. Аргентинцы попали в одну группу с национальными командами Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая.

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