Сборная Аргентины представила новую форму. Месси поучаствовал в презентации
Фото: твиттер журналиста Роя Немера/Автор неизвестен
Пресс-служба сборной Аргентины провела презентацию новой формы.
Футболка выполнена в традиционном бело-голубом стиле. Экипировку изготовила компания adidas. В презентации принял участие нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.
В новой форме сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки-2020, который состоится ближайшим летом. Аргентинцы попали в одну группу с национальными командами Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая.
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|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
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|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24