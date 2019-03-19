Сборная Аргентины представили новую форму

Сборная Аргентины в официальном твиттере показала новую форму, в которой команда выступит на Кубке Америки-2019.

В новых комплектах снялись Лионель Месси и Пауло Дибала.

Напомним, что турнир состоится летом с 14 июня по 7 июля. Аргентина выступит в группе В, где ее соперниками будут Колумбия, Парагвай и Катар.

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