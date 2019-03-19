Сборная Аргентины представили новую форму
Сборная Аргентины в официальном твиттере показала новую форму, в которой команда выступит на Кубке Америки-2019.
В новых комплектах снялись Лионель Месси и Пауло Дибала.
Hay jugadores, hay equipo, hay camiseta nueva. ¡Vamos Argentina!@adidasar #DareToCreate #creadoconadidas pic.twitter.com/7gAQbEi6P7— Selección Argentina (@Argentina) 19 марта 2019 г.
Напомним, что турнир состоится летом с 14 июня по 7 июля. Аргентина выступит в группе В, где ее соперниками будут Колумбия, Парагвай и Катар.
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|Команда
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|1
|Расинг Клуб
|23
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|23
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|Атлетико Тукуман
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|Велес Сарсфилд
|23
|37
|7
|Унион Санта-Фе
|23
|34
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|23
|33
|9
|Индепендьенте
|23
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|Уракан
|23
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|Альдосиви
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|12
|Тигре
|23
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|Ланус
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|Годой Крус
|23
|29
|15
|Банфилд
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|Эстудиантес
|23
|27
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|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|25
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|Химнасия Ла-Плата
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|Патронато Парана
|23
|23
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|Росарио Сентраль
|23
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|22
|Бельграно
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|21
|23
|Сан-Мартин Сан-Хуан
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|21
|24
|Колон
|22
|21
|25
|Сан-Мартин Тукуман
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