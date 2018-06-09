Сборная Аргентины прилетела в Россию

Игроки и тренерский штаб сборной Аргентины прилетели в Россию.

Самолёт с делегацией "альбиселесте" приземлился в аэропорту Жуковский.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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