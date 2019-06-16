Сборная Аргентины проиграла Колумбии в первом туре Кубка Америки
В рамках 1-го тура групповой стадии Кубка Америки сборная Аргентины проиграла Колумбии.
Аргентина – Колумбия 0:2
Голы: Мартинес, 71 - 0:1, Сапата, 86 - 0:2
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пеццелья, Саравия, Ди Мария (де Пауль, 46), Паредес, Родригес (Писарро, 67), Ло Чельсо, Месси, Агуэро (Суарес, 79).
Колумбия: Оспина, Тесильо, Медина, Мина, Санчес, Куадрадо (Лерма, 64), Хамес, Урибе, Барриос, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14).
Предупреждения: Фалькао (19), Родригес (42), Саравия (52), Паредес (55), Куадрадо (60), Сапата (87), Лерма (90).
В следующем туре, который пройдет 20 июня, Аргентина сыграет с Парагваем, а Колумбия - с Катаром.
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