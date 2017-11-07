Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве

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Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве

Сборная Аргентины провела первую тренировку в преддверии товарищеского матча против национальной команды России.

Аргентинцы занимались на новой базе московского "Спартака" в Тушино. 

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