Сборная Аргентины провела тренировку в Бронницах при полных трибунах

Сборная Аргентины провела тренировку на своей базе в Бронницах. На трибунах, как и ожидалось, был аншлаг.

Отметим, что команда отработала тренировку без полузащитника Эвера Банеги, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, Альба хотел бы избежать встречи с Аргентиной на ЧМ. | soccernews.ru