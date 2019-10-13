Сборная Аргентины разгромила Эквадор в товарищеском матче
Сборная Аргентины разгромила Эквадор (6:1) в товарищеском матче.
В составе победителей голами отметились форварды Лукас Аларио и Лукас Окампос, защитники Лукас Мартинес и Херман Пеццела, полузащитники Николас Домингес и экс-игрок "Зенита" Леандро Паредес.
Эквадор - Аргентина - 1:6 (0:3)
Голы: Аларио, 20 - 0:1, Эспиноса, 27 (свои ворота) - 0:2, Л.Мартинес, 32 (с пенальти) - 0:3, Мена, 49 - 1:3, Пеццела, 66 - 1:4, Домингес, 82 - 1:5, Окампос, 86 - 1:6.
Эквадор: Ортис, Аймар, Арреага, Эспиноса (Лопес, 46), Эступиньян (Паласиос, 65), Сифуэнтес, Сорноса (Валенсия, 46), Мендес (Киньонес, 46), Кастильо (Мена, 46), Эстрада, Плата (Альварадо, 65).
Аргентина: Марчесин, Каннеманн, Л.Мартинес (Дибала, 46), Фойт (Саравия, 77), Пеццела (Балерди, 82), Акунья, де Пауль (Родригес, 46), Паредес, Аларио (Домингес, 57), Гонсалес (Варгас, 70), Окампос.
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