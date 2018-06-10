Сборная Аргентины стала самой возрастной на ЧМ-2018

После того, как Энцо Перес заменил Мануэля Лансини в заявке сборной Аргентины, "альбиселесте" стали самой возрастной командой на Чемпионате Мира 2018 года.

Средний возраст аргентинских футболистов на момент старта мундиаля будет составлять 29 лет и 205 дней.

Как сообщает Gracenote Live, это на два дня больше, чем у прежнего лидера - сборной Коста-Рики (29 лет и 203 дня).

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