Сборная Аргентины в полном составе пообедала в ресторане Месси

Сборная Аргентины продолжает готовиться к предстоящему Чемпионату Мира, который примет Россия, в Барселоне.

Сегодня команда "бело-голубых" в полном составе посетила ресторан своего капитана Лионеля Месси. Инициатором совместного обеда выступил сам хозяин заведения под названием "Bellavista". На время посещения ресторана аргентинской командой в районе, где он расположен, полицией были предприняты усиленные меры безопасности.

Напомним, Фабрегас сделал удивительное предложение сборной Аргентины. | soccernews.ru