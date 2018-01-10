Сборная Аргентины весной сыграет с Италией и Испанией

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Сборная Аргентины весной сыграет с Италией и Испанией

Президент футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа анонсировал товарищеские матчи национальной сборной, сообщает Sport.es.

По словам функционера, в марте "альбиселесте" проведут контрольные поединки с Италией и Испанией.

Матч между аргентинцами и "Скуадрой Адзуррой" состоится 23 марта в швейцарском Базеле, а с "Фурией Рохой" команда Хорхе Сампаоли померится силами 27 марта в Мадриде. 

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