Сборная Аргентины выдаёт третью по длительности беспроигрышную серию в своей истории

Фото твиттер Кубка Америки

Сборная Аргентины продлила свою серию без поражений до 17 игр - 10 побед и 7 ничьих.

Минувшей ночью "альбиселесте" разгромили Боливию со счётом 4:1 в 5-м туре группового этапа Кубка Америки.

Как сообщает Opta, 17-матчевая беспроигрышная серия - это третий результат в истории аргентинской сборной.

На втором месте серия аргентинцев под руководством Марсело Бьелсы - 18 игр без поражений в период с 2000 по 2002 год.

Рекорд сборной был установлен с 1991 по 1993 год - 31-матчевая беспроигрышная серия при Альфио Басиле.

Не пропустите: Месси установил новый рекорд сборной Аргентины. | http://soccernews.ru