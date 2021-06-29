Сборная Аргентины выдаёт третью по длительности беспроигрышную серию в своей истории

Теги аргентинастатистика

Сборная Аргентины выдаёт третью по длительности беспроигрышную серию в своей истории

Фото твиттер Кубка Америки

Сборная Аргентины продлила свою серию без поражений до 17 игр - 10 побед и 7 ничьих.

Минувшей ночью "альбиселесте" разгромили Боливию со счётом 4:1 в 5-м туре группового этапа Кубка Америки.

Как сообщает Opta, 17-матчевая беспроигрышная серия - это третий результат в истории аргентинской сборной.

На втором месте серия аргентинцев под руководством Марсело Бьелсы - 18 игр без поражений в период с 2000 по 2002 год.

Рекорд сборной был установлен с 1991 по 1993 год - 31-матчевая беспроигрышная серия при Альфио Басиле.

Не пропустите: Месси установил новый рекорд сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Евро-2020 стал самым результативным в истории турнира

Евро-2020 стал самым результативным в истории турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов