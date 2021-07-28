Сборная Аргентины вырвала ничью в матче с Испанией на Олимпиаде

Теги олимпийские игрыиспанияаргентина

Сборная Аргентины вырвала ничью в матче с Испанией на ОлимпиадеФото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании сыграла вничью со сборной Аргентины в решающем матче группового этапа футбольного олимпийского турнира.

Испания - Аргентина - 1:1

Голы: Мерино, 66 0 1:0, Бельмонте, 87 - 1:1.

Испания – Унаи Симон, Хиль (Вальехо, 88), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Педри (Солер, 74), Мерино (Монкайола, 88), Асенсио, Ольмо (Хиль, 85), Ойарсабаль (Рафа Мир, 74), Субименди, Кукурелья.

Аргентина – Ледесма, Эррера, Медина, Перес, Мак Аллистер (Пайеро, 55), Браво (Мосевич, 83), Вера (Коломбатто, 55), Бельмонте, Барко (де ла Вега, 46), Гайч, Урси (Альмада, 70).

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