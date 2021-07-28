Сборная Аргентины вырвала ничью в матче с Испанией на Олимпиаде
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен
Сборная Испании сыграла вничью со сборной Аргентины в решающем матче группового этапа футбольного олимпийского турнира.
Испания - Аргентина - 1:1
Голы: Мерино, 66 0 1:0, Бельмонте, 87 - 1:1.
Испания – Унаи Симон, Хиль (Вальехо, 88), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Педри (Солер, 74), Мерино (Монкайола, 88), Асенсио, Ольмо (Хиль, 85), Ойарсабаль (Рафа Мир, 74), Субименди, Кукурелья.
Аргентина – Ледесма, Эррера, Медина, Перес, Мак Аллистер (Пайеро, 55), Браво (Мосевич, 83), Вера (Коломбатто, 55), Бельмонте, Барко (де ла Вега, 46), Гайч, Урси (Альмада, 70).
Также не пропустите: Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сборная Аргентины вырвала ничью в матче с Испанией на Олимпиаде
-
Президент "Баварии" прокомментировал будущее Левандовски
-
Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда
-
Ни один игрок "Реала" не является неприкаемым
-
Джо Харт может перейти в чемпионат Шотландии
-
"Реал" благодарен Зидану за Варана
-
"Эспаньол" подписал защитника "Севильи"
-
"Барселона" предложила снижение зарплаты сразу двум лидерам команды и Серхи Роберто
-
Давид Алаба заразился коронавирусом
-
1
Журналист Гордон - о Ракицком: "Он дурак вообще"
-
Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России
-
Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ
-
Бразилия вышла в плей-офф Олимпиады, Германия вылетела
-
Куман заблокировал две покупки "Барселоны"
-
Украинский клуб договорился о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
-
"Порту" ответил на предложение "Спартака" по трансферу защитника Манафа
-
"Саутгемптон" усилился защитником "Челси"
-
Азмун вошел в топ-15 лучших бомбардиров "Зенита"
-
Экс-игрок "Локомотива" Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"
-
Азмун близок к переходу "Байер". Названа сумма трансфера