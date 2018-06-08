Сборная Аргентины завезла на базу в Бронницы около трех тонн еды

Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницах несколько тонн продуктов.

"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов.

Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды" - заявил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Читайте также: Икарди может быть вызван в сборную Аргентины. | http://soccernews.ru