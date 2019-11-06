Сборная Армении назвала нового главного тренера



Новым главным тренером сборной Армении назначен Абраам Хашманян, сообщает официальный сайте федерация футбола Армении.

Специалист подписал контракт с федерацией до 2020 года.

51-летний Хашманян за свою карьеру тренировал "Арарат", "Гандасар", "Киликию", "Бананц", сборные Армении U19 и U21 и "Алашкерт".

Сборная Армении все еще сохраняет шансы на выход в финальную стадию. 15 ноября армяне дома сыграют с Грецией.

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