Сборная Армении осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян покинул свой пост.

Решение об отставке 46-летнего специалиста было принято сегодня на заседании Федерации футбола Армении.

Напомним, что Петросян возглавлял сборную Армении с октября 2016 года. Под его руководством команда не сумела пробиться на ЧМ-2018, заняв только пятое место в своей отборочной группе.

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