Сборная Армении пытается переманить двух футболистов с российскими паспортами

Теги армениянобель арустамянхорен байрамянаршак корян

Сборная Армении пытается переманить двух футболистов с российскими паспортами

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о желании тренерского штаба сборной Армении заиграть за команду двух россиян.

Речь идёт о 24-летнем нападающем "Химок" Аршаке Коряне и 28-летнем полузащитнике "Ростова" Хорене Байрамяне.

По информации источника, форвард уже практически согласовал смену футбольного гражданства, а хавбек взял время на раздумье.

Стоит отметить, что игра за сборную Армении не повлияет на статус Коряна и Байрамяна в РПЛ - с нового сезона они в любом случае не будут считаться легионерами в матчах чемпионата.

Не пропустите: Хоакин Капаррос стал главным тренером сборной Армении. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба

"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов