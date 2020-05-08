Сборная Армении пытается переманить двух футболистов с российскими паспортами

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о желании тренерского штаба сборной Армении заиграть за команду двух россиян.

Речь идёт о 24-летнем нападающем "Химок" Аршаке Коряне и 28-летнем полузащитнике "Ростова" Хорене Байрамяне.

По информации источника, форвард уже практически согласовал смену футбольного гражданства, а хавбек взял время на раздумье.

Стоит отметить, что игра за сборную Армении не повлияет на статус Коряна и Байрамяна в РПЛ - с нового сезона они в любом случае не будут считаться легионерами в матчах чемпионата.

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