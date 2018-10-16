Сборная Армении разгромила Македонию и сохранила шансы на повышение в классе в Лиге Наций

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Сборная Армении разгромила Македонию и сохранила шансы на повышение в классе в Лиге НацийСборная Армении после сенсационного поражения от Гибралтара уверенно обыграла лидера своей группы в Лиге Наций - национальную команду Македонию. Голом и двумя асситами в игре отметился Генрих Мхитарян - главная звезда хозяев.

Армения - Македония - 3:0

Голы: Пиццелли, 12 - 1:0, Мовсисян, 67 - 2:0, Казарян, 81 - 3:0, Мхитарян, 90+4.

Армения: Айрапетян, Оганесян, Ароян, Хачатуров, Дагбашян, Мхитарян, Овсепян (Мкртчян, 83), Адамян, Пиццелли (Григорян, 22), Казарян, Мовсисян (Барсегян, 74).

Македдония: Дмитриевски, Ристовски, Муслю, Зайков (Хасани, 76), Ристевски, Спировски (Эльмас, 57), Адеми, Трайковски, Бардхи (Несторовски, 64), Алиоски, Пандев.

Удаление: Эльмас, 90+3.

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