Сборная Армении уволила главного тренера

Федерация футбола Армении объявила об отставке главного тренера национальной сборной Армена Гюльбудагянца.

52-летний специалист сам решил покинуть пост. Причина ухода - провальная квалификация Евро-2020. По итогам октябрьских матчей у команды осталось крайне мало шансов пробиться на континентальное первенство.

Напомним, что Гюльбудагянц возглавлял сборную Армении с октября 2018 года.

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