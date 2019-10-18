Сборная Армении уволила главного тренера
Федерация футбола Армении объявила об отставке главного тренера национальной сборной Армена Гюльбудагянца.
52-летний специалист сам решил покинуть пост. Причина ухода - провальная квалификация Евро-2020. По итогам октябрьских матчей у команды осталось крайне мало шансов пробиться на континентальное первенство.
Напомним, что Гюльбудагянц возглавлял сборную Армении с октября 2018 года.
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