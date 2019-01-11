Сборная Австралии добыла крупную победу в Кубке Азии

В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Австралии уверенно разобралась с Палестиной. "Соккеруз" отгрузили сопернику три безответных мяча. Голы в свой актив записали Джейми Макларен, Авер Мабил и Апостолос Янну.

Палестина – Австралия - 0:3

Голы: Макларен, 18 - 0:1, Мабил, 20 - 0:2, Янну, 90 - 0:3.

Палестина: Хамади, Норамбуэна, Бадари, Джабер, Аль-Баттат, Кантильяна (Дабаг, 57), Дарвиш, Аль-Бадави (Бассим, 71), Шабан, Сейям, Вади (Салем, 77).

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Дегенек, Бехич, Миллиган, Рогич (Луонго, 75), Грант, Икономидис, Ирвайн, Мабил (Круз, 87), Макларен (Янну, 82).

Благодаря этой победе австралийцы поднялись на второе место в группе B, а палестинцы делят последнюю строчку с Сирией.

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