Сборная Австралии добыла крупную победу в Кубке Азии
В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Австралии уверенно разобралась с Палестиной. "Соккеруз" отгрузили сопернику три безответных мяча. Голы в свой актив записали Джейми Макларен, Авер Мабил и Апостолос Янну.
Палестина – Австралия - 0:3
Голы: Макларен, 18 - 0:1, Мабил, 20 - 0:2, Янну, 90 - 0:3.
Палестина: Хамади, Норамбуэна, Бадари, Джабер, Аль-Баттат, Кантильяна (Дабаг, 57), Дарвиш, Аль-Бадави (Бассим, 71), Шабан, Сейям, Вади (Салем, 77).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Дегенек, Бехич, Миллиган, Рогич (Луонго, 75), Грант, Икономидис, Ирвайн, Мабил (Круз, 87), Макларен (Янну, 82).
Благодаря этой победе австралийцы поднялись на второе место в группе B, а палестинцы делят последнюю строчку с Сирией.
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0