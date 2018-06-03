Сборная Австралии огласила итоговую заявку на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Австралии во главе с Бертом ван Марвейком определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Мэтью Райан ("Брайтон"), Даниэль Вукович ("Генк"), Брэдли Джонс ("Фейеноорд");

Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор"), Милош Дегенек ("Йокогама"), Мэттью Юрман ("Сувон"), Джеймс Мередит ("Миллуолл"), Джош Рисдон ("Уэстерн Сидней"), Трент Сэйнсбари ("Грассхоппер");

Полузащитники: Майл Единак ("Астон Вилла"), Джексон Ирвайн ("Халл"), Робби Круз ("Бохум"), Массимо Луонго (КПР), Марк Миллиган ("Аль-Ахли"), Аарон Муй ("Хаддерсфилд"), Том Рогич ("Селтик");

Нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл"), Томи Юрич ("Люцерн"), Мэтью Леки ("Герта"), Эндрю Наббаут ("Урава"), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн"), Джейми Макларен ("Хиберниан").

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Австралии сыграет с Францией, Перу и Данией.

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