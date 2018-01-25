Сборная Австралии получила нового главного тренера

Теги австралия

Сборная Австралии получила нового главного тренераНовым главным тренером сборной Австралии был назначен Берт ван Марвейк.

65-летний голландский специалист будет руководить командой на Чемпионате Иира-2018. Напомним, что на мировом первенстве австралийцы на групповом турнире сыграют с Францией, Перу и Данией.

"Я много знаю о игроках и о том, как команда играла в отборочных турнирах Чемпионата Мира. Хочу поблагодарить руководство за доверие. Мы не собираемся ехать в Россию, чтобы просто быть конкурентоспособными. Я хочу выигрывать матчи", - сказал он.

Читайте: У игроков австралийского клуба отклеились номера на футболках во время матча  | soccernews.ru

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