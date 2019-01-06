Сборная Австралии потерпела сенсационное поражение в Кубке Азии
В рамках первого тура группового этапа Кубка Азии сборная Австралии умудрилась уступить национальной команде Иордании со счётом 0:1. Единственный гол в ворота "соккеруз" забил Анас Бани-Ясин.
Австралия – Иордания - 0:1
Гол: Бани-Ясин, 26 - 0:1.
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Рисдон (Грант, 46), Бехич, Миллиган, Рогич, Луонго (Ирвайн, 74), Мабил, Дегенек, Круз (Икономидис, 55), Макларен.
Иордания: Шафи, Аль-Аджалин, Бани-Ясин, Хаттаб, Мурджан (Салех, 90), Зеяд, Аль-Бахит (Аль-Эрсан, 88), Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Тамари (Файсал, 72), Аль-Равашде.
Другой матч данного квартета состоится сегодня в 19:00 мск - Сирия сыграет с Палестиной.
Не пропустите: Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева
-
Легенда "Милана" оценил шансы "Наполи" в борьбе за скудетто
-
"Манчестер Юнайтед" отправился на сбор в Дубай без Погба
-
"Рома" нацелилась на ветерана "Интера"
-
Дед Мороз Акинфеев и иностранные студенты: ЦСКА опубликовал серию забавных видео
-
Ловчёв дал совет "Зениту"
-
Определился фаворит в гонке за Френки де Йонгом
-
Тухель высказался о ситуации с Рабьо
-
Шевченко назвал идеального тренера для "Милана"
-
"Лацио" нацелился на вингера "Барселоны"
-
Сборная Австралии потерпела сенсационное поражение в Кубке Азии
-
"Эйбар" и "Вильярреал" сильнейшего не выявили
-
Андрей Воронин раскритиковал "Спартак"
-
Сульшер определил три трансферные цели для "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола пожаловался на усталость
-
"Вильярреал" намерен переманить защитника "Интера"
-
Роман Ерёменко может остаться в "Спартаке"
-
Пепе отказал топ-клубу АПЛ
-
"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком финала Кубка Либертадорес
-
Георгий Джикия попрощался с Самедовым
Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0