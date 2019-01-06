Сборная Австралии потерпела сенсационное поражение в Кубке Азии

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Сборная Австралии потерпела сенсационное поражение в Кубке Азии

В рамках первого тура группового этапа Кубка Азии сборная Австралии умудрилась уступить национальной команде Иордании со счётом 0:1. Единственный гол в ворота "соккеруз" забил Анас Бани-Ясин.

Австралия – Иордания - 0:1

Гол: Бани-Ясин, 26 - 0:1.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Рисдон (Грант, 46), Бехич, Миллиган, Рогич, Луонго (Ирвайн, 74), Мабил, Дегенек, Круз (Икономидис, 55), Макларен.

Иордания: Шафи, Аль-Аджалин, Бани-Ясин, Хаттаб, Мурджан (Салех, 90), Зеяд, Аль-Бахит (Аль-Эрсан, 88), Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Тамари (Файсал, 72), Аль-Равашде.

Другой матч данного квартета состоится сегодня в 19:00 мск - Сирия сыграет с Палестиной.

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3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
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