Сборная Австралии в товарищеском матче разгромила Кувейт

В товарищеском матче сборная Австралии одержала разгромную победу над национальной командой Кувейта со счётом 4:0.

Кувейт – Австралия - 0:4

Голы: Аль-Эбрахим, 12 (автогол) - 0:1, Янну, 21 - 0:2, Рогич, 82 - 0:3, Мабил, 88 - 0:4.

Австралия: Вукович, Рисдон (Денг, 76), Бехич (Герсбах, 83), Сэйнсбери, Миллиган, Лекки (Мабил, 73), Ирвайн (Амини, 76), Луонго, Рогич, Янну (Юрич, 65), Круз (Арзани, 65).

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