Сборная Австралии ведет переговоры со Сколари

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари ведет переговоры о работе со сборной Австралии, сообщает Reuters.

"Я вхожу в число кандидатов на пост наставника австралийской сборной. Я готов не просто выступить с командой на Чемпионате Мира, а хотел бы получить организованный проект на год или на два", - сказал Сколари.

Напомним, что сборная Австралии вышла в финальную стадию ЧМ-2018 и сыграет в одной группе с со сборными Франции, Дании и Перу.

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