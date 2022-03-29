Сборная Австрии лишится главного тренера

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Австрийский футбольный союз анонсировал прекращение сотрудничества с главным тренером национальной сборной Франко Фодой.

55-летний немец покинет должность наставника команды после товарищеского матча с Шотландией, который запланирован на сегодня, 29 марта.

Напомним, что австрийцы не пробились на ЧМ-2022, уступив в полуфинальном стыке отборочного турнира Уэльсу (1:2).

Фода возглавлял сборную Австрии с октября 2017 года.

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