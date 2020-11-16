Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию, Чехия переиграла Израиль в матчах Лиги наций
Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию, в параллельной встрече Чехия обыграла Израиль в матчах Лиги наций.
Австрия - Северная Ирландия - 2:1 (0:0)
Голы: Магеннис, 75 - 0:1, Шауб, 81 - 1:1, Грбич, 87 - 2:1.
Австрия: Перван, Драгович (Ранфтль, 46), Ульмер (Шауб, 78), Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер (Грбич, 78), Алаба, Ильзанкер, К.Шлагер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 63).
Северная Ирландия: Макговерн, К.Маклафлин, Макнэйр, Смит, Флэнаган, Баллард (Каткарт, 83), Фергюсон (Льюис, 36), Даллас, Макканн (Дэйвис, 84), Бойс (Уайт, 63), Вашингтон (Магеннис, 62).
Чехия - Израиль - 1:0 (1:0)
Гол: Дарида, 7.
Чехия: Вацлик, Калас, Брабец, Матею, Цоуфал, Дарида (Дочкал, 89), Янкто (Выдра, 82), Масопуст (Копиц, 62), Соучек, Крал, Ондрашек (Крменчик, 62).
Израиль: Марсиано, Тавата (Менахем, 46), Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо (Лави, 46), Голаса (Абу Фани, 86), Захави, Биттон, Перец (Вайссман, 73), Соломон.
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Вейналдум впервые с июля забил гол
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
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|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18