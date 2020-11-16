Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию, Чехия переиграла Израиль в матчах Лиги наций

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Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию, Чехия переиграла Израиль в матчах Лиги наций

Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию, в параллельной встрече Чехия обыграла Израиль в матчах Лиги наций.

Австрия - Северная Ирландия - 2:1 (0:0)

Голы: Магеннис, 75 - 0:1, Шауб, 81 - 1:1, Грбич, 87 - 2:1.

Австрия: Перван, Драгович (Ранфтль, 46), Ульмер (Шауб, 78), Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер (Грбич, 78), Алаба, Ильзанкер, К.Шлагер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 63).

Северная Ирландия: Макговерн, К.Маклафлин, Макнэйр, Смит, Флэнаган, Баллард (Каткарт, 83), Фергюсон (Льюис, 36), Даллас, Макканн (Дэйвис, 84), Бойс (Уайт, 63), Вашингтон (Магеннис, 62).

Чехия - Израиль - 1:0 (1:0)

Гол: Дарида, 7.

Чехия: Вацлик, Калас, Брабец, Матею, Цоуфал, Дарида (Дочкал, 89), Янкто (Выдра, 82), Масопуст (Копиц, 62), Соучек, Крал, Ондрашек (Крменчик, 62).

Израиль: Марсиано, Тавата (Менахем, 46), Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо (Лави, 46), Голаса (Абу Фани, 86), Захави, Биттон, Перец (Вайссман, 73), Соломон.

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