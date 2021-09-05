Сборная Австрии теряет Забитцера

Фото: инстаграм Забитцера/Автор неизвестен

Хавбек мюнхенской "Баварии" и сборной Австрии Марсель Забитцер не примет участия в матче отбора к чемпионату мира 2022 против команды Шотландии.

Сейчас игрок находится в расположении своего клуба. У полузащитника травма приводящей мышцы, которая не дает ему восстановиться к матчу 7 сентября.

Медицинский штаб "Баварии" посоветовался с штабом из Австрийской федерации футбола и главным тренером сборной Франко Фодой. По итогам разговора они приняли решение, что Забитцер продолжит восстановление в Мюнхене.

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