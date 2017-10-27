Сборная Азербайджана рассталась с Просинечки

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки покинул свой пост, сообщает официальный сайт азербайджанской Ассоциации футбольных федераций.

Отмечается, что было принято решение не продлевать контракт с 48-летним хорватским специалистом.

Просинечки возглавлял сборную Азербайджана с 2014 года и не сумел успешно выступить в квалификации к Евро-2016 и ЧМ-2018 - в обоих случаях национальная команда занимала предпоследнее место в своей отборочной группе.

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