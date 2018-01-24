Сборная "Барселоны" всех времен по версии Marca
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты каталонской "Барселоны", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "сине-гранатовых". Вот как она выглядит.
Вратарь: ВИКТОР ВАЛЬДЕС
Статистика выступлений за клуб: 530 матчей, 437 пропущенных мячей
Период выступлений за клуб: 2002-2014
Количество выигранных трофеев с клубом: 22
Правый защитник: ДАНИ АЛВЕС
Статистика выступлений за клуб: 391 матч, 21 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 2008-2016
Количество выигранных трофеев с клубом: 23
Центральный защитник: КАРЛЕС ПУЙОЛЬ
Статистика выступлений за клуб: 589 матчей, 19 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1999-2014
Количество выигранных трофеев с клубом: 20
Левый защитник: РОНАЛЬД КУМАН
Статистика выступлений за клуб: 245 матчей, 81 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 1989-1995
Количество выигранных трофеев с клубом: 10
Правый полузащитник: ДИЕГО МАРАДОНА
Статистика выступлений за клуб: 26 матчей, 25 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1982-1984
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Центральный полузащитник: ХАВИ
Статистика выступлений за клуб: 745 матчей, 84 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1998-2015
Количество выигранных трофеев с клубом: 25
Центральный полузащитник: СЕРХИО БУСКЕТС
Статистика выступлений за клуб: 461 матч, 13 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2008-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 23
Левый полузащитник: АНДРЕС ИНЬЕСТА
Статистика выступлений за клуб: 645 матчей, 55 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2002-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 29
Плеймейкер: ЙОХАН КРУИФФ
Статистика выступлений за клуб: 143 матча, 48 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1973-1978
Количество выигранных трофеев с клубом: 2
Форвард: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Статистика выступлений за клуб: 613 матчей, 532 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2004-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 30
Форвард: РОНАЛДИНЬО
Статистика выступлений за клуб: 198 матчей, 91 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 2003-2008
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Главный тренер: ХОСЕП ГВАРДИОЛА
Статистика во главе команды: 247 матчей, 179 побед, 47 ничьих, 21 поражение
Период руководства командой: 2008-2012
Количество выигранных трофеев с клубом: 14
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12