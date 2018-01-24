Сборная "Барселоны" всех времен по версии Marca

Теги барселона

Сборная "Барселоны" всех времен по версии MarcaАвторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты каталонской "Барселоны", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "сине-гранатовых". Вот как она выглядит.

Вратарь: ВИКТОР ВАЛЬДЕС

Статистика выступлений за клуб: 530 матчей, 437 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 2002-2014

Количество выигранных трофеев с клубом: 22

Правый защитник: ДАНИ АЛВЕС

Статистика выступлений за клуб: 391 матч, 21 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2008-2016

Количество выигранных трофеев с клубом: 23

Центральный защитник: КАРЛЕС ПУЙОЛЬ

Статистика выступлений за клуб: 589 матчей, 19 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1999-2014

Количество выигранных трофеев с клубом: 20

Левый защитник: РОНАЛЬД КУМАН

Статистика выступлений за клуб: 245 матчей, 81 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1989-1995

Количество выигранных трофеев с клубом: 10

Правый полузащитник: ДИЕГО МАРАДОНА

Статистика выступлений за клуб: 26 матчей, 25 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1982-1984

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Центральный полузащитник: ХАВИ

Статистика выступлений за клуб: 745 матчей, 84 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1998-2015

Количество выигранных трофеев с клубом: 25

Центральный полузащитник: СЕРХИО БУСКЕТС

Статистика выступлений за клуб: 461 матч, 13 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2008-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 23

Левый полузащитник: АНДРЕС ИНЬЕСТА

Статистика выступлений за клуб: 645 матчей, 55 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2002-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 29

Плеймейкер: ЙОХАН КРУИФФ

Статистика выступлений за клуб: 143 матча, 48 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1973-1978

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Форвард: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Статистика выступлений за клуб: 613 матчей, 532 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2004-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 30

Форвард: РОНАЛДИНЬО

Статистика выступлений за клуб: 198 матчей, 91 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2003-2008

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Главный тренер: ХОСЕП ГВАРДИОЛА

Статистика во главе команды: 247 матчей, 179 побед, 47 ничьих, 21 поражение

Период руководства командой: 2008-2012

Количество выигранных трофеев с клубом: 14

Итоговая схема:

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Эспаньол", не расставайся он со своими лучшими игроками. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

марадона и гвардиола лишние

Ответить
Roman

Марадону бы убрать, и выстроить схему с тремя нападающими, добавив Это'О.

Ответить
Аноним

Диего явно лишний

Ответить
Пьянь

Марадона не в тему.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов