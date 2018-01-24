Сборная "Барселоны" всех времен по версии Marca

Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты каталонской "Барселоны", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "сине-гранатовых". Вот как она выглядит.

Вратарь: ВИКТОР ВАЛЬДЕС

Статистика выступлений за клуб: 530 матчей, 437 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 2002-2014

Количество выигранных трофеев с клубом: 22

Правый защитник: ДАНИ АЛВЕС

Статистика выступлений за клуб: 391 матч, 21 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2008-2016

Количество выигранных трофеев с клубом: 23

Центральный защитник: КАРЛЕС ПУЙОЛЬ

Статистика выступлений за клуб: 589 матчей, 19 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1999-2014

Количество выигранных трофеев с клубом: 20

Левый защитник: РОНАЛЬД КУМАН

Статистика выступлений за клуб: 245 матчей, 81 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1989-1995

Количество выигранных трофеев с клубом: 10

Правый полузащитник: ДИЕГО МАРАДОНА

Статистика выступлений за клуб: 26 матчей, 25 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1982-1984

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Центральный полузащитник: ХАВИ

Статистика выступлений за клуб: 745 матчей, 84 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1998-2015

Количество выигранных трофеев с клубом: 25

Центральный полузащитник: СЕРХИО БУСКЕТС

Статистика выступлений за клуб: 461 матч, 13 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2008-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 23

Левый полузащитник: АНДРЕС ИНЬЕСТА

Статистика выступлений за клуб: 645 матчей, 55 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2002-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 29

Плеймейкер: ЙОХАН КРУИФФ

Статистика выступлений за клуб: 143 матча, 48 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1973-1978

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Форвард: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Статистика выступлений за клуб: 613 матчей, 532 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2004-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 30

Форвард: РОНАЛДИНЬО

Статистика выступлений за клуб: 198 матчей, 91 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2003-2008

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Главный тренер: ХОСЕП ГВАРДИОЛА

Статистика во главе команды: 247 матчей, 179 побед, 47 ничьих, 21 поражение

Период руководства командой: 2008-2012

Количество выигранных трофеев с клубом: 14

Итоговая схема:

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