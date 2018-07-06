Сборная Бельгии благодарит Казань и хвалит местный стадион

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Сборная Бельгии благодарит Казань и хвалит местный стадион

Сборная Бельгии в своём твиттере благодарит Казань и хвалит местный стадион.

Напомним, что "красные дьяволы" прибыли в столицу Татарстана, чтобы сыграть в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бразилии.

В Казани бельгийцев встретили гостеприимно, в частности, на одном из зданий художники нарисовали портреты футболистов.

Также сборная Бельгии выразила уверенность, что на таком удивительном стадионе сможет завоевать путёвку в полуфинал мундиаля.

Не пропустите: Тренер сборной Бельгии рассказал о планах команды на матч с Бразилией. | http://soccernews.ru

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