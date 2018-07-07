Сборная Бельгии близка к рекорду Чемпионатов Мира

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Сборная Бельгии близка к рекорду Чемпионатов Мира

Национальная сборная Бельгии близка к рекорду Чемпионатов Мира, сообщает Opta.

По информации статистического портала, на текущем мундиале забивали голы девять разных игроков "красных дьяволов".

Это второй результат в истории мировых первенств. Рекорд же пока делят сборные Италии образца 2006 года и Франции образца 1982 гола - у них на ЧМ было по 10 бомбардиров. 

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