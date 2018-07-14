Сборная Бельгии добилась наилучшего результата в истории своих выступлений на ЧМ

В матче за третье место на ЧМ-2018 сборная Бельгии обыграла национальную команду Англии со счётом 2:0.

Таким образом, "красные дьяволы" добились наилучшего результата в истории своих выступлений на мундиалях.

Ранее бельгийцы никогда не выигрывали медали на мировых первенствах, их наивысшим достижением было 4-е место на ЧМ-1986.

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